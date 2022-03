Alpecin-Fenix met Van der Poel en Philipsen in Milaan-San Remo, geen Vermeersch

Alpecin-Fenix staat zaterdag aan het vertrek van Milaan-San Remo met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. Gianni Vermeersch is de opvallende afwezige.

In dienst van de Nederlander en de Belg reizen de twee Italianen Stefano Oldani en Kristian Sbaragli, de Australiër Robert Stannard en de Oostenrijker Michael Gogl af naar Milaan.

Van der Poel eindigde vorig jaar als vijfde in La Primavera. De Nederlander zou eigenlijk niet starten, maar door verschillende blessures en afzeggingen in het team is hij toch opgeroepen.