Alpecin-Fenix met Van der Poel en De Bondt in E3 Classic

Alpecin-Fenix bouwt de selectie in de E3 Saxo Bank Classic, zoals verwacht, rondom kopman Mathieu van der Poel. De Nederlandse kampioen krijgt vrijdag onder meer steun van zijn Belgische evenknie, nationale kampioen Dries De Bondt.

Het wordt voor Van der Poel zijn eerste deelname aan de E3 Prijs, die vorig jaar door de coronacrisis niet verreden werd. Zijn ploeg was twee jaar geleden, bij de laatste editie, niet uitgenodigd voor de voorjaarsklassieker. Dit jaar is Alpecin-Fenix automatisch uitgenodigd, omdat het vorig jaar het beste ProTeam van het seizoen was.

Naast De Bondt bestaat de steun voor ‘MVDP’ uit Floris De Tier, Xandro Meurisse, Petr Vakoc, Otto Vergaerde en Gianni Vermeersch.

Selectie Alpecin-Fenix voor de E3 Saxo Bank Classic (26 maart)

Dries De Bondt

Floris De Tier

Xandro Meurisse

Mathieu van der Poel

Petr Vakoc

Otto Vergaerde

Gianni Vermeersch

🇧🇪 #e3saxobankclassic

With @bruggedepanne 🥈 in the books, let's look forward to our next WorldTour race on home soil: @E3SaxoClassic on Friday, March 26!

Here's our lineup 👇 pic.twitter.com/po1xyBmGFv

— Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) March 24, 2021