Alpecin-Fenix met Meurisse in Circuit de la Sarthe, Groupama-FDJ rekent op Pinot

De selecties voor het Circuit de la Sarthe druppelen langzaam binnen. Ook Alpecin-Fenix en Groupama-FDJ zijn klaar voor de Franse rittenkoers. De Belgische formatie trekt met onder meer Xandro Meurisse en Floris De Tier naar Frankrijk, Groupama-FDJ rekent op Thibaut Pinot en Bram Welten.

Alpecin-Fenix begint dinsdag zonder uitgesproken kopman aan de 68ste editie van het Circuit de la Sarthe, maar heeft met Xandro Meurisse, Floris De Tier, Robert Stannard, Scott Thwaites, Jimmy Janssens en Fabio Van Den Bossche wel genoeg sterke renners geselecteerd. De 30-jarige Meurisse is op papier de grootste naam: de Belg was eerder dit jaar al derde in de Italiaanse eendagskoers GP Industria en tweede in een etappe in Tirreno-Adriatico.

Groupama-FDJ trekt wel met twee duidelijke speerpunten naar het departement Sarthe. Bram Welten mag de sprinthonneurs waarnemen. De 25-jarige Nederlander, eerder dit jaar al vijfde in Nokere Koerse en zesde in La Roue Tourangelle, krijgt assistentie van de ervaren Jacopo Guarnieri. Pinot is wellicht de aangewezen renner om een goed klassement te rijden. De Fransman is terug van weggeweest en werd dit jaar al achtste in Tirreno-Adriatico.

Rait Ärm, Clément Davy en Paul Penhoët maken de selectie van Groupama-FDJ compleet. De 68ste editie van het Circuit de la Sarthe duurt tot en met vrijdag.

Selectie Alpecin-Fenix voor Circuit de la Sarthe (5-8 april)

Jimmy Janssens

Fabio Van Den Bossche

Scott Thwaites

Floris De Tier

Xandro Meurisse

Robert Stannard

Selectie Groupama-FDJ voor Circuit de la Sarthe (5-8 april)

Rait Ärm

Clément Davy

Jacopo Guarnieri

Paul Penhoët

Thibaut Pinot

Bram Welten