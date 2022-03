Alpecin-Fenix in Tirreno-Adriatico met gehavende Vermeersch, Gogl en Oldani

Alpecin-Fenix kan in Tirreno-Adriatico een beroep doen op Gianni Vermeersch, Michael Gogl en Stefano Oldani. De drie kwamen zaterdag ten val in Strade Bianche en zijn niet geheel ongeschonden, maar kunnen maandag toch starten.

Vermeersch, Gogl en Oldani hebben allemaal veel last van schaafwonden. De Belgische klassiekerspecialist heeft ook een blessure aan de elleboog, maar dat weerhoudt hem er niet van om te starten in de Italiaanse WorldTour-rittenkoers. Dat Alpecin-Fenix zonder klassementsambities start in Tirreno-Adriatico start, is een extra voordeel. Het trio kan maandag wat extra herstel nemen, omdat dan ‘slechts’ een tijdrit van 13,9 kilometer op het programma staat.

Tim Merlier is de sprintkopman van Alpecin-Fenix in Tirreno-Adriatico. Xandro Meurisse, Robert Stannard en Edward Planckaert maken de selectie compleet.

đŸ‡®đŸ‡¹ #TirrenoAdriatico

Here's our team for @TirrenAdriatico đŸ”±

Some of them might still feel sore after #StradeBianche but it's great having them in the team for la corsa dei due mari! đŸŒ… pic.twitter.com/o4l9O8Vnha

— Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) March 6, 2022