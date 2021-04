Alpecin-Fenix heeft selectie voor Waalse Pijl rond

Alpecin-Fenix heeft bekendgemaakt welke zeven renners woensdag aan de start staan in de Waalse Pijl. De Belgische ploeg rekent onder meer op Xandro Meurisse, Floris De Tier en de jonge Ben Tulett.

De uit Groot-Brittannië afkomstige Tulett is nog altijd maar 19 jaar oud, maar werd afgelopen zondag wel knap zeventiende in de Amstel Gold Race. De piepjonge klimmer zat mee in het eerste ‘peloton’, dat mocht sprinten voor de vierde plek achter de uiteindelijke winnaar Wout van Aert, Tom Pidcock en Maximilian Schachmann.

De vraag is of Tulett in de Waalse Pijl ook voor een mooie uitslag mag en kan gaan. Zijn ploeg Alpecin-Fenix rekent verder ook op heuvelspecialist Meurisse, die dit seizoen nog geen al te beste uitslagen heeft kunnen rijden. Ook Jimmy Janssens, Floris De Tier, Louis Vervaeke en Philipp Walsleben zijn van de partij.

Met Kristian Sbaragli heeft Alpecin-Fenix bovendien nog de nummer zeven van de voorbije Amstel Gold Race in de gelederen. Petr Vakoč, normaal een belangrijke pion in wedstrijden als de Waalse Pijl, staat nog altijd langs de kant met een breukje in een vingerkootje. De Tsjech liep deze blessure op bij een valpartij in de Brabantse Pijl.

Selectie Alpecin-Fenix voor Waalse Pijl (21 april)

Jimmy Janssens

Xandro Meurisse

Kristian Sbaragli

Floris De Tier

Ben Tulett

Louis Vervaeke

Philipp Walsleben