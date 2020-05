Alpecin-Fenix bindt mountainbikester Ronja Eibl langer aan zich woensdag 27 mei 2020 om 18:47

Ronja Eibl heeft haar handtekening gezet onder een nieuw contract bij Alpecin-Fenix. Daarmee rijdt de beloftevolle mountainbikester, ploeggenote van Ceylin del Carmen Alvarado en Mathieu van der Poel, tot zeker eind 2024 voor de Belgische ploeg.

Renster en ploeg vonden elkaar snel tijdens de contractonderhandelingen, laat Eibl (20) weten in een persbericht van de ploeg.”Dat we op lange termijn kunnen denken en werken is voor mij een absolute meerwaarde. Ik ben nog niet erg lang bij het team maar ik heb afgelopen seizoen zeker gemerkt dat het team bijzonder professioneel werkt.”

De jonge Duitse won vorig seizoen als belofte de wereldbekerwedstrijden in Vallnord, Les Gets en Val di Sole en eindigde bovenaan in het eindklassement van de Wereldbeker. Ze hoopt zich in de nabije toekomst in de elite-categorie te laten opmerken en ook zijn de Olympische Spelen van 2021 een doel.