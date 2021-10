Alpecin-Fenix bevestigt terugkeer Ceylin del Carmen Alvarado in Zonhoven

Ceylin del Carmen Alvarado hervat zondag haar seizoen in de wereldbekerveldrit van Zonhoven. Dat bevestigt haar ploeg Alpecin-Fenix op social media. Maandag maakte de KNWU al bekend dat de 23-jarige renster was geselecteerd voor de Belgisch-Limburgse ‘Kuilcross’.

“Het performance team en de medische staf van de ploeg hebben kunnen vaststellen dat de verstoorde bloedwaarden weer genormaliseerd zijn”, laat Alpecin-Fenix weten. Begin oktober werd bekend dat Alvarado het een aantal weken rustig aan moest doen, omdat ze kampte met een verstoord bloedbeeld.

Haar training in de afgelopen drie weken is volgens plan verlopen, deelt de ploeg verder mee. “Daarom is er in overleg besloten om de competitie te hervatten. Na de wedstrijd in Zonhoven volgt er een nieuwe evaluatie waarbij het verdere traject bepaald zal worden.” Alvarado was in 2019 al eens tweede in de ‘Kuilcross’. Winnen deed ze er nog niet.

Zaterdag in Ruddervoorde staat Alvarado nog niet aan de start.