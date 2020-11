‘Silvan Dillier koerst volgend jaar voor Alpecin-Fenix’

Silvan Dillier zal volgend jaar in het tenue van Alpecin-Fenix zijn wedstrijden afwerken, schrijft Het Nieuwsblad. De Zwitserse kasseienvreter reed de voorbije seizoenen voor AG2R La Mondiale, maar kreeg geen nieuwe verbintenis voorgeschoteld.

Dillier laat via social media weten dat hij zo snel mogelijk zijn nieuwe werkgever zal presenteren, maar volgens Het Nieuwsblad heeft de renner dus een contract getekend bij de ploeg van Mathieu van der Poel. Dillier moet een belangrijke rol kunnen vertolken in de kasseiklassiekers en de wat kleinere rittenkoersen, terwijl hij ook genoeg ervaring heeft met het rijden van grote rondes.

Dillier, die niet zo lang geleden dertig kaarsjes mocht uitblazen, begon zijn profcarrière in 2014 bij het grote BMC. Hij wist als neoprof naar meerdere fraaie ereplaatsen te fietsen en won in 2015 een etappe in de Arctic Race of Norway. Dillier bleef aan de weg timmeren en in 2017 wist hij zelfs de Route du Sud en een etappe in de Giro d’Italia op zijn naam te schrijven.

Parijs-Roubaix

In 2018 reed hij voor het eerst in het tenue van AG2R La Mondiale en dat jaar beleefde hij ook zijn sportieve hoogtepunt door als tweede te eindigen in Parijs-Roubaix. Dillier was de hele dag in de aanval, werd op een gegeven moment ingerekend door de opkomende Peter Sagan, maar bleek uiteindelijk sterk genoeg om de wereldkampioen te volgen richting de wielerbaan van Roubaix.

In de sprint bleek Dillier niet opgewassen tegen Sagan, maar het leek wel een keerpunt in zijn carrière. De Zwitserse hardrijder kende de laatste jaren echter behoorlijk veel pech, zo brak hij tot twee keer toe zijn sleutelbeen. Hij werd dit jaar nog wel tiende in de Tour Poitou-Charentes, zeventiende in Omloop Het Nieuwsblad en achttiende in de Ruta del Sol.