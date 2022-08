Alpecin-Deceuninck ontbreekt in grote vlucht Vuelta: “Het zit nog niet echt mee”

Zeventien renners in de kopgroep van de vijfde etappe van de Vuelta a España, maar geen enkele coureur van Alpecin-Deceuninck. Een tegenvaller, aldus ploegleider Michel Cornelisse. “Xandro Meurisse was de aangewezen man voor vandaag”, zei de Nederlandse ploegleider na afloop tegen WielerFlits.

“We hadden gehoopt iemand mee te hebben, maar ik heb nog niemand gesproken”, aldus Cornelisse kort na de finish. “Ik weet niet of ze het geprobeerd hebben, maar ik denk van wel. Het duurde ook heel lang voor ze wegreden, maar dit was wel een mooie kans voor een aantal renners van ons. Maar zo simpel is het ook niet. Ze hebben het 70 kilometer lang geprobeerd.”

Toch houdt de Amsterdammer de moed erin. “We zijn vijf dagen onderweg. Het heeft nog niet meegezeten voor ons, met twee mislukte sprints voor Tim Merlier. Maar dat kan zomaar keren. Ik denk dat er nog wel kansen liggen voor ons. Er komen voor Tim, die erg goed bergop rijdt, ook nog kansen en we gaan alle dagen proberen mee te zitten. We geven nog niet op en ik heb vertrouwen dat het goed komt”, zegt Cornelisse.