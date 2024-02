zondag 25 februari 2024 om 18:02

Alpecin-Deceuninck niet 100% tevreden met Openingsweekend: “Degelijk, maar niet meer dan dat”

Video Christoph Roodhooft zag zijn renners twee dagen op rij niet meedoen voor de overwinning in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, maar wilde achteraf geen grote conclusies trekken voor de microfoon van WielerFlits.

“We zijn niet honderd procent tevreden, maar ook niet ontevreden. Hier beginnen is niet evident, dat weten we sinds vorig jaar heel zeker. Maar over gisteren (de Omloop Het Nieuwsblad, waar Gianni Vermeersch op plaats 18 de beste renner van de ploeg was, red.) kunnen we niet ontevreden zijn. We hadden drie renners mee in die grote waaier, dat was oké. En vandaag waren we net niet goed genoeg toen die zestien wegreden. Maar ik zag twee dagen een degelijke koers. Niet meer, maar ook niet minder.”

Daarmee zag Roodhooft eenzelfde scenario als een jaar geleden. Ook toen rekende hij op Jasper Philipsen, terwijl grote man Mathieu van der Poel pas in Italië aan zijn wegseizoen begint. “Het is alleszins beter dan vorig jaar. Het is niet goed, maar we hebben wel vertrouwen dat het in orde komt. Het kan ook dat het niet zo is, maar dat zullen we dan wel zien. Voorlopig ga ik met een eerder positief gevoel naar huis.”

Philipsen en Kragh Andersen

Ook over kopman Jasper Philipsen toonde de ploegleider zich niet geheel ontevreden. “Gisteren was hij wel mee, maar toen was het over and out op de Muur van Geraardsbergen. Op de Wolvenberg had hij het een eerste keer lastig, daar ontbrak zelfvertrouwen om te durven doorduwen. Maar het licht ging uit op de Muur. Vandaag ging het te snel, dan houdt het op.”

“Ook Søren Kragh Andersen was goed, maar er ontbreekt nog wat. De basis is er wel. Hij heeft met de knie gesukkeld de laatste weken. De voorbije tien dagen heeft hij weer goed kunnen trainen, maar er is nog een achterstand. Het komt wel goed richting Milaan-San Remo. Ik zie voorlopig geen reden tot twijfel.”