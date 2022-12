Alpecin-Deceuninck neemt ploegleider Rik Van Slycke over van Quick-Step-Alpha Vinyl

Rik Van Slycke gaat in 2023 als ploegleider aan de slag bij Alpecin-Deceuninck. De 59-jarige Belg was sinds 2021 in dienst bij de verschillende ploegen van Patrick Lefevere, maar kreeg eerder dit jaar te horen dat zijn contract bij Quick-Step-Alpha niet verlengd zou worden. Alpecin-Deceuninck vist hem nu dus op.

“Ik ben tegelijkertijd heel blij en vereerd om onderdeel te zijn van een WorldTeam in 2023”, zegt Van Slycke in een reactie op de sociale media van zijn nieuwe ploeg. “Alpecin-Deceuninck is een team dat zijn strepen al verdiend heeft, maar dat zich nog altijd ontwikkeld. Met mijn jaren aan ervaring op het hoogste niveau hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen.”

Van Slycke was beroepsrenner van 1986 tot 1999. Hij reed de Tour de France vier keer uit en wist tijdens zijn profloopbaan twee wedstrijden te winnen: Nokere Koerse (1989) en het Kampioenschap van Vlaanderen (1992).