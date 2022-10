Ploegleider Rik Van Slycke moet het veld ruimen bij Quick-Step-Alpha Vinyl

Bij Soudal-Quick-Step, de opvolger het huidige Quick-Step-Alpha Vinyl, is geen plaats meer voor ploegleider Rik Van Slycke. Dat meldt Het Nieuwsblad. Het team zou willen verjongen, schrijft de Belgische krant, en dus krijgt de 59-jarige Oost-Vlaming geen nieuw contract. Van Slycke was sinds 2001 in dienst bij de verschillende ploegen van Patrick Lefevere.

Van Slycke is niet de enige vertrekker binnen de staf van Quick-Step-Alpha Vinyl. Brian Holm maakte eerder dit jaar al bekend dat hij na 2022 stopt als ploegleider en ook de Portugese performance manager Ricardo Scheidecker zal er in 2023 niet meer bij zijn. Scheidecker werkte vooral achter de schermen, maar was ook deeltijd ploegleider. Ondertussen is er ook al een nieuwkomer bekend: Iljo Keisse zal komend seizoen zijn koersfiets verruilen voor de ploegleiderswagen.