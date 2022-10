Alpecin-Deceuninck met Bax, Van der Poel en Mareczko in Tour de Langkawi

Twee Belgen en twee Nederlanders reizen met Alpecin-Deceuninck af naar Maleisië voor de Tour de Langkawi. Ayco Bastiaens en Lionel Taminiaux houden de Belgische eer hoog, terwijl Sjoerd Bax en David van der Poel voor de Nederlandse inbreng zorgen.

De 26-jarige Bax verkeert dit najaar in goede vorm, getuige zijn overwinning in de heuvelachtige Coppa Agostoni voor Alejandro Valverde en zijn vierde plaats in de Ronde van Luxemburg. In de Tour de Langkawi zal hij ook zijn kans krijgen, maar ook moeten werken voor sprintkopman Jakub Mareczko.

De rappe Italiaan reed in 2015, 2016 en 2017 al eens de Maleisische rittenkoers. Drie keer won Mareczko er al een etappe. De selectie van het Belgische ProTeam, dat volgend jaar promotie maakt tot WorldTeam, wordt gecompleteerd door Jason Osborne.

Le Tour de Langkawi starts tomorrow and that will be our final stage-race in the season 2022. 🇲🇾 Best of luck! #AlpecinDeceuninck pic.twitter.com/6C00BqcZu0 — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) October 10, 2022