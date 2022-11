Alpecin-Deceuninck kondigt Brustor aan als nieuwe cosponsor

Brustor wordt cosponsor van Alpecin-Deceuninck. De naam van de specialist en fabrikant van zonwering zal in 2023 op de achterkant van de broek van de WorldTour-formatie prijken. Dat werd voorafgaande aan de Koppenbergcross bekendgemaakt in Oudenaarde.

Brustor is geen onbekende in de wielersport: van 2004 tot en met 2008 was het bedrijf al betrokken bij de Lotto-ploeg. “We hebben ervaren dat wielrennen een heel mooi medium is, waarmee we heel veel mensen kunnen bereiken. Dat is ook de reden dat we terug zijn gekomen in de sport”, zegt Lieven Brutsaert, de CEO van Brustor, die hoopt dat zijn bedrijf veel in beeld zal komen. “We hebben ervoor gekozen om het achterwerk te sponsoren, omdat we denken dat dat een goede plaats is.”

Ook een reden voor Brustor om juist Alpecin-Deceuninck te gaan sponsoren, is dat het team – met zijn veldritafdeling – multidisciplinair is. “De ploeg is het ganse jaar rond te zien, dat is zeker een meerwaarde”, legt Brutsaert uit.

Philip Roodhooft: “Een belangrijke stap”

Philip Roodhooft, ploegmanager bij Alpecin-Deceuninck, legde tijdens de prestentatie uit waarom hij verwachtte dat de twee partijen een goede match zouden gaan vormen. “We hebben een beetje hetzelfde DNA. Niet teveel lawaai, maar het toch doen.” Hij vindt de samenwerking met Brustor een belangrijke stap voor zijn ploeg. “Het is voor ons ook de bevestiging dat we op een goed traject zitten, het is een geweldig compliment dat een gevestigde naam als Brustor – met een verleden in het wielrennen – zich aan ons wil verbinden.”

“We hebben heel veel gemeen. We zijn internationaal georiënteerd, maar toch wel met een sterke lokale verankering. En we hebben beide een familiaals iets in het bedrijf. Je hebt nog steeds het gevoel dat je met mensen aan het bedrijven bent, niet alleen met een bedrijf.” Het partnerschap geldt voor 2023, maar er is de intentie om ook in de toekomst samen te werken.