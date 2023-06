Alpecin-Deceuninck geeft update over gevallen lead-out Jonas Rickaert

Jonas Rickaert kwam zondag hard ten val in de Elfstedenronde Brugge, maar lijkt er relatief goed vanaf te zijn gekomen. Bij het eerste onderzoek zijn geen breuken vastgesteld, meldt Alpecin-Deceuninck op sociale media.

“Onze lead-out Jonas Rickaert viel gisteren net voor de finale van de Elfstedenronde”, begint het bericht van Alpecin-Deceuninck. “Maar bij een eerste onderzoek, werden geen breuken ontdekt. Hij heeft enkel wat hechtingen in zijn linkerknie. Vandaag kon Jonas alweer voorzichtig trainen zonder al teveel last.”

Rickaert zit in de selectie van Alpecin-Deceuninck voor de Ronde van België. Die wedstrijd lijkt niet in gevaar te komen voor de sprintaantrekker. “Maar we plannen een extra bezoek aan het ziekenhuis van Herentals voor nog een controle”, klinkt het.