Alpecin-Deceuninck eert Poulidor met nieuwe versie ‘Merci Poupou’-tenue

Alpecin-Deceuninck heeft een nieuwe versie gelanceerd van het ‘Merci Poupou’-tenue. Het oorspronkelijke shirt, dat Mathieu van der Poel en co droegen bij de start van de Tour van 2021, heeft enkele wijzigingen ondergaan. De insteek blijft echter hetzelfde: een eerbetoon brengen aan Raymond Poulidor, de opa van Van der Poel, en geld ophalen voor het goede doel.

Het shirt is opnieuw geïnspireerd op het klassieke geel-paarse tenue van Mercier, een ploeg waar Poulidor lange tijd voor reed. Toen deze tenues twee jaar geleden in de verkoop gingen, werd de winst gedoneerd aan vijf instituties en non-profitorganisaties die kinderen, jongvolwassenen en personen met beperkingen aan het bewegen proberen te krijgen. Elke organisatie ontving destijds tienduizend euro.

De nieuwe outfit van Alpecin-Deceuninck zal niet in koers gedragen worden door de renners, maar wel gedurende een koffierit op de rustdag. Daarna zullen de tenues geveild worden, evenals de zonnebril die Van der Poel op had tijdens de negende etappe. Hetzelfde geldt voor de kleding die de Nederlander en zijn ploeggenoten zondag droegen. Ook daar zat al een verwijzing in naar Poulidor.

De winst gaat weer naar organisaties die bewegen stimuleren. Welke organisaties dit precies zijn, maakt de ploeg later bekend. Op www.mercipoupou.com is al wel meer informatie over de veiling te vinden.