Almeida moest Evenepoel helpen: “Ik zwijg liever dan dat ik zeg wat ik denk”

João Almeida heeft in Portugese media gereageerd op de Strade Bianche-etappe van de Giro d’Italia. De Portugees van Deceuninck-Quick-Step moest tijdens die rit kopman Remco Evenepoel helpen, terwijl hij zich goed voelde. “Ik moest de bevelen opvolgen”, zegt Almeida tegen A BOLA.

“Ik voelde mij goed onderweg”, aldus Almeida, die op de onverharde stroken langer standhield in de favorietengroep dan Evenepoel. “Ik had de kans om mijzelf te overtreffen en mij te testen tegen de besten, maar ik moest de bevelen opvolgen die van de volgwagen kwamen om op Remco te wachten.”

“Of ik teleurgesteld ben? Ik zwijg liever dan dat ik zeg wat ik denk”, deelt de Portugees zijn gevoelens. “Elke dag leer ik weer iets, en deze dag heb ik ook veel geleerd in een etappe waar ik ver in kon komen. Maar wielrennen is een teamsport en de ploegleiders hebben daarin de leiding.”

Evenepoel, die woensdag van de tweede naar de zevende plaats zakte in het klassement, reageerde voor de twaalfde etappe koel op de samenwerking met Almeida. “Ik riep een paar keer in het oortje dat ik niet kon volgen, dat het te snel ging. Maar de verbinding was zo slecht dat de auto en João het niet gehoord hadden”, zei Evenepoel.