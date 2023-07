Almeida en Kwiatkowski azen op eindzege in Ronde van Polen: “Laatste woord is nog niet gezegd”

De ritzege in de tweede etappe van de Ronde van Polen ging dan wel naar Matej Mohoric, met João Almeida en Michal Kwiatkowski achter hem ligt de strijd in het algemeen klassement nog altijd open. De Portugees van UAE Emirates en de Poolse thuisfavoriet van INEOS Grenadiers zien kansen om de eindzege te grijpen. “Maar de tegenstand is groot”, waarschuwt Almeida.

Op de venijnige slotklim naar Karpacz had Almeida eventjes een antwoord op Mohoric, maar de Portugees kon er niet meer overheen. “Ik dacht even dat ik terug kon komen, maar hij was best wel snel. Toch ben ik blij met de tweede plaats”, vertelt hij aan WielerFlits.

Eerder op de slotklim plaatste zijn UAE-ploeggenoot Rafal Majka nog een serieuze aanval met Lennert Van Eetvelt, die pas strandde in de laatste kilometer. “We wilden onze troeven uitspelen”, zegt Almeida. “We hebben een sterke ploeg, dus waarom niet? Het zag er goed uit, want als Matej uiteindelijk niet het gat dicht, dan had hij het kunnen halen.”

Dat Almeida voor het eindklassement gaat, is opvallend. Hij start twee dagen na de slotdag in Polen namelijk ook op het WK op de weg in Glasgow. Kort dag, maar de vorm is er. “Mijn trainingskamp in Andorra was redelijk goed, dus ik neem alleen maar goede ervaringen mee uit deze rit.”

‘Het is nog maar de tweede etappe’

Achter Almeida wist Kwiatkowski derde te worden in de rituitslag, weliswaar op vier seconden van de nummers een en twee. “Het was een dynamische finale. Er waren wat versnellingen voor de aanval van Matej en Almeida en daardoor had ik die extra kick niet om ze te volgen”, aldus de winnaar van de Tourrit naar de Grand Colombier.

“Het is wat het is. Het is nog maar de tweede etappe, ik had graag gewonnen voor mijn fans, maar het laatste woord is nog niet gesproken. Ik blijf ervoor strijden”, aldus Kwiato, die goed uit de Tour is gekomen. “Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd te herstellen en ik voelde mij goed. Hopelijk krijgen we morgen een eerlijk gevecht op de klimmetjes en dan komt de tijdrit nog, maar de rit van morgen is een van de moeilijkste.”