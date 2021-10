Almeida derde in Milaan-Turijn: “Yates en Roglic reden op een ander niveau”

Tweede in de Giro dell’Emilia, derde in Milaan-Turijn. João Almeida mocht vandaag voor de tweede keer het podium op na een Italiaanse najaarskoers. De Portugees van Deceuninck-Quick-Step was niet in staat om Primož Roglič en Adam Yates te volgen op de Superga-klim, maar klopte wel Tourwinnaar Tadej Pogačar in de sprint voor de derde plaats.

Almeida moest het kopmanschap in Milaan-Turijn delen met Julian Alaphilippe, maar de wereldkampioen voelde zich nog niet opperbest na zijn wereldtitel en een periode van ziekte. “We begonnen allebei als leider aan de koers, maar Julian voelde zich nog niet super. Hij reed echter wel een goede wedstrijd en was zeer belangrijk in steun.” Alaphilippe en Almeida waren tijdens de koers bij de pinken, aangezien ze deel uitmaakten van een eerste waaier.

Waaiers

Deceuninck-Quick-Step was met in totaal zes renners zeer goed vertegenwoordigd in de eerste groep. “We zaten met zes renners in de eerste waaier, dat deden we heel erg goed”, keek Almeida in het flashinterview terug op de finale. “Ik ben blij dat ik in de finale kon meestrijden met de beste renners. Adam en Primož reden op een ander niveau. Ik probeerde ze wel te volgen, maar kon niet mee.”

Almeida was in de laatste honderden meters met Pogačar verwikkeld in een strijd om de derde plaats. De Portugees bleek aan de streep net iets sneller dan zijn toekomstige ploegmaat; Almeida komt volgend seizoen namelijk uit voor UAE Emirates. “Ik kwam met net iets meer snelheid de laatste bocht door en wist hem zo nog te verslaan.” Almeida richt zich nu op de Ronde van Lombardije van aankomende zaterdag.