Almeida blijft indruk maken: “Jammer dat ik de ritzege misloop”

Net als in de zeventiende etappe kwam João Almeida tijdens de negentiende rit naar Alpe di Mera zeer dicht in de buurt van zijn eerste profzege. Hij moest op de zware slotklim enkel het hoofd buigen voor Simon Yates.

In een terugblik op de site van Deceuninck-Quick-Step begint Almeida met het bedanken van zijn ploeg. Geen loze kreet, want ze verzetten veel werk voor de Portugese klassementshoop. “Ze waren fantastisch vandaag en leverden perfect werk voor mij vandaag.”

Nadat het werk van zijn ploegmaats erop zat, stak Almeida op iets minder dan zeven kilometer van de meet de lont in het kruitvat. “Ik voelde me goed en had vertrouwen, dus viel ik vroeg aan om te zien wat er gebeurde. Het was mooi om daar weer te zitten met de klassementsrenners en te laten zien dat ik goede benen had.”

Uiteindelijk kon Almeida niet voorkomen dat Yates er met de ritzege vandoor ging. De 22-jarige strandde op elf seconden op plaats twee. “Het is jammer dat ik de ritzege misloop en wederom tweede ben, maar aan de andere kant heb ik veel tijd terug gepakt in het klassement. We gaan zien waartoe ik nog in staat ben de komende ritten.”

In het klassement staat Almeida op een voorlopige achtste plaats, op 8m26s van rozetruidrager Egan Bernal. Een plaats bij de eerste drie lijkt buiten bereik, maar hij kan zeker nog een of meerdere plaatsen stijgen. Het verschil met de als vierde geklasseerde Aleksandr Vlasov heeft met nog twee ritten te gaan 2m15s voorsprong op Almeida, daartussen staan ook nog Hugh Carthy (1m16s voorsprong op Almeida), Romain Bardet (54s) en Daniel Martínez (44s).