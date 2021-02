Almeida beperkt schade in bergrit UAE Tour: “Top-3 is nu mijn doel”

João Almeida was in de eerste bergetappe van de UAE Tour niet in staat om Adam Yates en Tadej Pogačar te volgen. De Portugese kopman van Deceuninck-Quick-Step finishte op Jebel Hafeet als zesde, in een groep op 48 seconden achterstand. “Ik denk dat mijn doel nu is om de top-3 te halen”, zegt Almeida.

“Het was een heel lastige etappe, want het was super warm en dat maakte het heel moeilijk. Maar ik heb wel een goede klim gereden en ben blij met het resultaat”, aldus Almeida, die op zichzelf aangewezen was in de achtervolging op Yates en Pogačar. “Niemand hielp mij om terug te komen, maar het is mij gelukt om niet al te veel tijd te verliezen. Dat is positief.”

Nu de 22-jarige klimmer is gezakt naar de derde plek in het klassement, op 1.03 minuut van ritwinnaar Pogačar, durft hij een verwachting uit te spreken voor de rest van de week. “Ik denk dat mijn doel nu is om de top-3 te halen. Ik zou het geweldig vinden om op het eindpodium te staan van de UAE Tour”, geeft hij aan.

Almeida’s achterstand op nummer twee Yates is twintig seconden en zijn voorsprong op nummer vier Chris Harper bedraagt veertig seconden.

Buchmann vierde: “Kan hier heel blij mee zijn”

Emanuel Buchmann kwam vandaag als vierde over de streep op Jebel Hafeet. De kopman van BORA-hansgrohe doet niet meer mee om het klassement. “Ik had goede benen en kan hier heel blij mee zijn”, zegt hij over zijn vierde plaats in de daguitslag.

“Natuurlijk zit ik nog niet op mijn topniveau. Het is pas mijn eerste wedstrijd van het seizoen en daarom ontbreekt het wedstrijdritme nog een beetje. Dat maakt het moeilijk als de snelheid heel hoog ligt. Ik zat op de klim even in de problemen, maar kon mij snel herpakken en voelde mij aan het einde erg sterk. Het is jammer dat we de wedstrijd al op de eerste dag hebben verloren, maar we weten wel dat de wintervoorbereiding goed is geweest.”