Giro 2022: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de eerste tijdrit

Simon Yates deed op dag twee van de Ronde van Italië goede zaken. Tijdens de individuele tijdrit in Boedapest greep hij niet alleen de etappezege, maar pakte hij ook tijd op al zijn concurrenten. Sommigen van hen kijken al tegen een behoorlijke achterstand aan. Terwijl Tom Dumoulin slechts vijf seconden verloren heeft, staat Miguel Ángel López al op 42 seconden.

De andere grote favorieten voor het klassement eindigden in de tijdrit van vandaag allemaal ergens tussen López en Dumoulin. João Almeida, van tevoren een van de favorieten voor de dagzege, kreeg vandaag achttien seconden aan zijn broek, en heeft in het klassement dus dezelfde achterstand op Yates. Romain Bardet (24 seconden), Pello Bilbao (26 seconden), Richard Carapaz (28 seconden) en Mikel Landa (33 seconden) vinden we nog wat verder terug.

Overzicht verschillen tussen de klassementsrenners na etappe twee van de Ronde van Italië:

2. Simon Yates 4:47:22

3. Tom Dumoulin op 5s (ten opzichte van Yates)

5. Wilco Kelderman op 13s

7. Tobias Foss op 17s

9. Pello Bilbao op 18s

11. João Almeida op 18s

12. Vincenzo Nibali op 19s

13. Richie Porte op 22s

14. Romain Bardet op 24s

15. Richard Carapaz op 24s

21. Mikel Landa op 33s

22. Thymen Arensman op 33s

23. Jay Hindley op 34s

26. Domenico Pozzovivo op 36s

27. Sam Oomen op 36s

31. Hugh Carthy op 38s

32. Alejandro Valverde op 41s

34. Miguel Ángel López op 42s

39. Giulio Ciccone op 50s

40. Attila Valter op 51s

42. Guillaume Martin op 53s

45. Emanuel Buchmann op 57s

58. Iván Ramiro Sosa op 1m23s