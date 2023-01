Caleb Ewan sprint naar overwinning in Schwalbe Classic, Wollaston wint bij vrouwen

Caleb Ewan heeft namens de Australische selectie de Schwalbe Classic op zijn naam geschreven. De Australiër van Lotto Dstny was de snelste in de massasprint voor de Belg Jordi Meeus van BORA-hansgrohe en Kaden Groves van Alpecin-Deceuninck. Ally Wollaston won namens de Nieuw-Zeelandse selectie bij de vrouwen nadat ze de snelste was in een kopgroep van zeven.

De Schwalbe Classic wordt traditioneel in de week voor de Tour Down Under gereden. Het criterium voert over een 1,35 kilometer lang vlak circuit door de straten van Adelaide. De koerst eindigt dan ook regelmatig in een massasprint, zoals ook nu het geval was.

Ongeveer halverwege de koers wist een groep van zes man zich nog wel los te maken en een voorsprong van dertig seconden bij elkaar te fietsen, maar zij bleken kansloos tegen het peloton, dat een sprint wilde forceren. Thuisrijder Ewan bleek de snelste van het pak, terwijl Meeus knap derde werd.

Wollaston wint bij vrouwen, Buijsman derde

Bij de vrouwen wist een kopgroep wel vooruit te blijven. Wollaston, die bij AG Insurance-Soudal-Quick-Step onder contract staat, bleek de snelste van het stel en sprintte naar de overwinning. Met Buijsman op de derde plek en Loes Adegeest van FDJ-SUEZ-Futuroscope op de zesde plek eindigden er twee Nederlanders in de top-10.