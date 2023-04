Ally Wollaston slaat dubbelslag op slotdag Festival Elsy Jacobs

Ally Wollaston heeft op de slotdag van het Festival Elsy Jacobs alle klassementen naar zich toegetrokken. De talentvolle Nieuw-Zeelandse won de laatste rit naar Garnich en wist daardoor ook het eindklassement te winnen.

De heuvelrit van ruim 115 kilometer tussen Luxemburg-Stad en Garnich draaide uit op een sprint van een elitegroep. Waar zaterdag Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) nog won voor Wollaston, waren de rollen nu omgedraaid: de kopvrouw van AG Insurance-Soudal Quick-Step won de sprint voor Bastianelli. Anouska Koster (Uno-X) werd derde.

Omdat Wollaston en Bastianelli allebei een keer eerste en tweede waren geworden, werd het een secondenspel. Een bonificatieseconde, in het voordeel van Wollaston, bleek uiteindelijk beslissend in de strijd om de gele leiderstrui. Bastianelli eindigde als tweede en Koster als derde in het eindklassement.

De 22-jarige Wollaston won naast het algemeen klassement ook het puntenklassement en het jongerenklassement in het Festival Elsy Jacobs. Die ronde is een UCI 2.Pro-wedstrijd.