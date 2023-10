Youri IJnsen • dinsdag 10 oktober 2023 om 11:40

Rick Ottema niet van plan te stoppen: “Maar stap hogerop is moeilijk”

Rick Ottema had lange tijd de hoop om voor volgend jaar een profcontract in de wacht te slepen. De 31-jarige Leeuwarder is al jaren een van de beste renners in het Nederlandse Continental-circuit, maar kreeg nooit een kans hogerop. Dit seizoen won hij nog de nationale klassieker Omloop van de Houtse Linies en werd hij tweede in de Omloop van de Braakman. “Ik heb wel wat opties om door te gaan”, vertelt hij aan WielerFlits.

Dit seizoen eindigde de geboren Groninger nog als tweede in de Topcompetitie, die hij in 2018 met ruime voorsprong won. Tot dat jaar zat er een profcontract bij Roompot-Oranje Peloton aan verbonden, maar daar greep Ottema dat seizoen dus net naast. In de loop der jaren vinkte hij vrijwel alle grote Nederlandse Continental-teams af. Hij begon in 2012 bij De Rijke-Shanks en reed daarna onder meer ook voor Baby-Dump, Metec-TKH en sinds dit jaar voor Allinq. Die ploeg reed met de BetCity Elfstedenrace haar laatste koers, afgelopen woensdag. Ottema werd negende.

Met zijn resultaten van afgelopen jaar, is hij – mede door zijn ervaring – een aanwinst voor iedere Continental-ploeg. “Alles staat nog open wat betreft mijn toekomst”, vertelt hij aan WielerFlits. “Maar om nu nog de stap omhoog te zetten, dat gaat moeilijk zijn. Dat zie ik ook niet zo snel meer gebeuren, zeker nu je alle ontwikkelingen de laatste twee weken ziet. Maar ik ga wel door. Die beslissing heb ik ergens halverwege het seizoen al genomen. Er liggen verschillende opties op tafel, maar daarover moet ik nog wel gesprekken voeren. Maar in principe komt dat wel rond.”