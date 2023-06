Erik Dekker over koerswijziging Allinq: “Als er acht Ottema’s opstaan, dan heb ik een uitdaging”

Allinq Cycling Team verandert het komende jaar wat van gedaante: de Overijsselse continentale formatie wil zich meer gaan richten op het opleiden van talent. Hoofdsponsor Allinq heeft daarnaast het contract tot en met 2025 verlengd.

De koerswijziging heeft mede te maken met de komst van Erik Dekker begin 2023 als directeur van de wielerploeg, die ervoor moest zorgen dat Allinq een professionaliseringsslag zou maken. Aan WielerFlits legt Dekker uit: “De eerste maanden ben ik bezig geweest met het in kaart brengen van de wielerploeg. Dat betekent: hoe zitten de renners in elkaar? Welke afspraken zijn er? Wat wil iedereen? Dat heeft veel en tijd en energie gekost.”

“Op zo’n moment ben je helemaal nog niet bezig met vragen als: wat is het potentieel van deze ploeg? Dat komt pas na een tijdje. De kern is dan: de basis moet op orde zijn om verder te groeien. We hebben nu zestien renners in onze ploeg en rijden een dubbel programma, dat is organisatorisch soms lastig om te regelen. En dat betekent dat sommige jongens maar een keer in de drie weken een koers rijden.”

Volgend jaar gaat Allinq daarom een enkel programma rijden. De selectie zal daarnaast een stuk minder dan zestien renners omvatten. “Vanaf daar kunnen we verder groeien. We moeten op zoek naar mensen die meewillen. Jongens die elke dag nog het beste uit zichzelf willen halen en de ambitie hebben om prof te worden. Ik wil jongens in mijn ploeg waarvan je hoopt dat ze nog beter kunnen worden. Over het algemeen zijn dat jonge renners.”

Selectie 2024

Momenteel telt Allinq met Wouter van de Weerdhof, Mike Bronswijk, Lars Rouffaer, Pepijn Venings en Elmar Abma vijf U23-renners. Van hen blijven Rouffaer, Bronswijk, Venings en Abma volgend jaar sowieso bij het team. Zij hebben een contract tot en met 2024. Datzelfde geldt voor Mike Vliek en Arne Peters.

Van de overige tien renners zal een aanzienlijk deel de ploeg moeten verlaten. Wie dat gaan zijn en hoeveel dat er gaan zijn, is nu nog niet bekend. Dekker: “Niemand moet de ploeg verlaten omdat hij te oud is. Ik vind dat renners zich ook moeten kunnen bewijzen. Als er nu acht Rick Ottema’s opstaan, dan zit ik met een uitdaging vanwege de ideeën die ik nastreef.”