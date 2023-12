donderdag 21 december 2023 om 19:00

Alles wat we willen weten over Visma | Lease a Bike met Merijn Zeeman

Team Visma | Lease a Bike presenteerde zich vandaag met een gelikte presentatie aan pers en publiek. Cian Uijtdebroeks stond gewoon op het podium, Wout van Aert deelde zijn voorjaarsplanning en de goede verstaander kon ook de selecties voor de grote rondes samenstellen.

De presentatie riep ook wat vragen op, zoals: zijn alle plooien definitief gladgestreken over het contract van Uijtdebroeks, wat is de status van de voorlopig geschorste Michel Heßmann en hoe zijn de selecties voor de Giro d’Italia en Tour de France tot stand gekomen. Sportief directeur Merijn Zeeman schuift aan in de WielerFlits Podcast om alle prangende vragen direct te beantwoorden.

