Alles over de Tour de France Femmes en het laatste transfernieuws

In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast praten Maxim en Youri over de Tour de France Femmes en komen de laatste nieuwtjes uit de transfercarrousel aan het licht. Daarnaast blikken de heren voorzichtig vooruit op het WK en de andere koersen in de komende weken.

Wie rijdt volgend seizoen waar, dat is de hamvraag van deze aflevering. Zowel Maxim als Youri zit al maandenlang te graven bij hun bronnen, in de hoop iets los te krijgen over aflopende contracten en nieuwe aanwinsten. Ook buigen de mannen zich over de Nederlandse WorldTour-renners die nog geen plekje hebben gevonden voor het nieuwe seizoen.

Ook is er volop aandacht voor de Tour de France Femmes en kijken de mannen voorzichtig vooruit naar de Czech Tour, de Ronde van Polen en de Clásica San Sebastián. Dat alles in opmaat naar het WK van volgende week zondag in Glasgow. Luister de podcast nu!

