zondag 18 februari 2024 om 17:43

Alles of niets voor Wout van Aert op slotdag: “Altijd meegenomen als trainingsprikkel”

Wout van Aert koos in de slotetappe van de Volta ao Algarve verrassend vroeg de aanval. Visma | Lease a Bike had een plan uitgedokterd waarbij Van Aert al op 40 kilometer van de finish demarreerde, terwijl Jan Tratnik en Sepp Kuss in de favorietengroep bleven. De aanval van Van Aert strandde uiteindelijk op de slotklim. “Er was nog te veel controle achter mij en dat is jammer”, vertelt hij onder meer aan Het Nieuwsblad.

Met zijn vroege aanval wilde Van Aert, die voor de rit vierde stond in het klassement, de andere ploegen onder druk zetten. Even stond hij zelfs virtueel aan de leiding. “Het zag er op een bepaald moment wel goed uit, maar ik voelde dat Ben Healy iets beter was”, lachte hij. “Op dat vlak zat ik dus met een probleem. Toen ze korter en korter kwamen, heb ik geprobeerd om op de limiet nog iets te doen maar dat bleek niet echt mogelijk.”

“We hadden ook gehoopt om al iets meer chaos te hebben vooraf, zodat er al wat meer knechten uitgereden waren. Nu was er nog te veel controle achter mij en dat is jammer. Het gaf mijn aanval minder kans op slagen”, concludeert hij. Uiteindelijk zakte Van Aert naar de zevende plaats in de eindstand en eindigde Tratnik als derde, achter eindwinnaar Remco Evenepoel en tweevoudig ritwinnaar Daniel Felipe Martínez.

‘Ik word ook beter van een typische oorlogsdag’

Volgende week al gaan we Van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad zien. Na de ronde in Portugal is hij tevreden. “Het is een goede week geweest”, zegt WVA. “Ik heb ook een rit gewonnen, dat is mooi. Daarnaast heb ik mezelf kunnen laten zien in twee lastige ritten. Het terrein was iets te zwaar voor mij om daarbij prijs te rijden, maar het was mooi. Vandaag was ook een typische oorlogsdag en dat is altijd meegenomen als trainingsprikkel. Ik word hier ook beter van.”