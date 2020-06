Alle partijen akkoord: WK wielrennen 2020 gaat door in Zwitserland vrijdag 26 juni 2020 om 16:16

Het WK wielrennen 2020 wordt eind september ‘gewoon’ in Zwitserland georganiseerd. Het organisatiecomité heeft bekendgemaakt dat alle lichten op groen staan om het evenement in Aigle en Martigny te organiseren, op basis van de gezondheidsmaatregelen en beperkingen van de Zwitserse federale overheid.

“Na bestudering van de gezondheidsmaatregelen en de landelijke beperkingen die de Zwitserse overheid heeft opgelegd, heeft het organisatiecomité in overleg met de UCI, de kantons Vaud en Valais en de gemeenten Aigle en Martigny besloten om de organisatie van het WK voort te zetten”, klinkt het in een persbericht.

‘We moeten voorzichtig blijven’

“We gaan door met de voorbereidingen van ons event”, aldus Grégory Devaud en Alexandre Debons namens de organisatie. “We zijn de UCI, lokale autoriteiten, onze sponsoren en de vele vrijwilligers dankbaar voor hun vertrouwen. We moeten natuurlijk voorzichtig blijven, gezien de gezondheidssituatie wereldwijd. Maar de organisatie van het Zwitsers kampioenschap op 22 augustus op ons circuit is een sterk teken. Dat zal onze aanpak bevestigen en ons verder helpen met de procedures.”

Eind september

Het WK wielrennen staat dit najaar op het programma van 20-27 september, waarmee de openingsdag botst met de slotdag van de verplaatste Tour de France in Parijs. Als testevent wordt het Zwitsers kampioenschap wielrennen gebruikt, die worden in het weekend van 22-23 augustus ook georganiseerd in Aigle en Martigny.

Dat is mogelijk, omdat de overheid de afgelopen weken meerdere maatregelen heeft versoepeld. Zo zijn bijeenkomsten tot 1.000 personen toegestaan, als contactonderzoek gegarandeerd kan worden. En als het coronavirus niet weer oplaait, zijn vanaf september bijeenkomsten met meer dan 1.000 toeschouwers toegestaan. Wel zal in de start- en finishzone beperkte toegang zijn voor fans.

Eerder werd nog gevreesd voor een afgelasting van het wereldkampioenschap wielrennen in Zwitserland als gevolg van het coronavirus. In dat geval zou mogelijk uitgeweken worden naar het Midden-Oosten.