Allan Peiper waarschuwt voor eerste Tourweek: “Tadej moet zeer alert zijn”

Jezelf opvolgen als laureaat is nooit een makkelijke opgave in de Tour de France, weet ook Allan Peiper. Vanuit de volgauto zag de UAE-ploegleider dit jaar zijn renner Tadej Pogačar naar het geel rijden. “Op papier verschilt deze editie alvast toch wezenlijk van die van dit jaar.”

Peiper liet in Het Laatste Nieuws alvast zijn licht schijnen op het Tourparcours. Volgens de ex-prof oogt de route traditioneler met veel meer kansen voor de sprinters en de eerste week, waarin ook het gevaar van waaiers op de loer ligt. “Dat zal de gebruikelijke nervositeit met zich meebrengen en het risico op valpartijen verhogen. Tadej en bij uitbreiding de andere klassementstenoren zijn meteen gewaarschuwd: ze zullen alert moeten zijn.”

Volgens de Australiër worden de bergetappes cruciaal. “Er springen er alleszins een paar uit. De Alpenetappe naar Tignes met meer dan 4000 hoogtemeters bijvoorbeeld. Ook de dubbele klim van de Ventoux is een heel interessant gegeven en spreekt tot de verbeelding. Het zwaartepunt ligt duidelijk in de Pyreneeën.” In het gebergte op de grens met Spanje is het tweemaal aankomst bergop met de Col du Portret en de klim naar skiresort Luz Ardiden.

Twee tijdritten

Ook zijn twee tijdritten opgenomen in het parcours; de eerste gaat over 27 kilometer naar Laval, de tweede over 31 kilometer naar Saint-Émilion. Juist in deze discipline besliste Pogačar dit jaar de strijd om het geel. “Een ‘Planche des Belles Filles’ steekt er nu niet tussen. Het zijn vlakkere chrono’s, eerder voor rouleurs. Tadej is bij de allerbeste tijdrijders onder de klassementsrenners, daar maak ik me dus weinig zorgen over”, aldus Peiper.