Allan Peiper over terugkeer: “Ik heb zelf de ploeg gecontacteerd”

Allan Peiper is terug bij UAE Team Emirates en Tadej Pogacar. De Australiër zal in 2023 de rol vervullen van adviseur en analist. “Ik voel me goed en vol energie om erin te vliegen”, geeft de van prostaatkanker herstelde Peiper aan bij Sporza.

“Ik heb zelf de ploeg gecontacteerd om te praten over wat de mogelijkheden waren voor een eventuele terugkeer. Dat hadden ze me, na m’n afscheid in 2021, beloofd”, vertelt hij. “We zijn overeengekomen dat ik van thuis uit, als analist, bepaalde dingen kan doen achter de schermen en voor specifieke projecten.”

Peiper zal de ploeg vooral ondersteunen op tijdritvlak. Ook zal hij Pogacar helpen om voor de derde keer de Tour de France te winnen. “Ik denk dat ik eerst en vooral zal werken op de optimalisatie van het tijdrijden met het oog op de belangrijkste wedstrijden. De Ronde van Frankrijk zal natuurlijk een groot doel zijn in 2023 en daar zal ik uiteraard een rol spelen in de voorbereiding.”