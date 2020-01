Alicia Franck wint in Otegem bij afwezigheid grote namen maandag 13 januari 2020 om 14:33

De veldrit van Otegem bij de vrouwen is dit jaar op naam gekomen van Alicia Franck. De 25-jarige crosser van Experza ontsnapte in de tweede ronde en zag de concurrentie daarna niet meer terug. Op de erelijst volgt ze Denise Betsema op.

Bij afwezigheid van de Nederlandse toppers die de voorbije periode domineerden, lag de strijd volledig open in Otegem. Omdat ook wereldkampioene Sanne Cant ontbrak, zagen we na de eerste ronde een grote kopgroep. Alicia Franck profiteerde op de lange asfaltstrook rondom de finish van een moment van stilte. Ze sloeg direct een groot gat.

Ploeggenoten stoppen af

De achtervolgsters van Franck wisten geen goede samenwerking op poten te zetten. Daardoor was drie rondes voor het einde de voorsprong van de Experza-renster opgelopen naar een halve minuut. Franck had met Manon Bakker, Anna Kay en Marion Riberolle nog twee ploeggenoten in de achtergrond die af konden stoppen.

De andere achtervolgers waren Ellen Van Loy en Christine Majerus, maar ook zij waren niet in staat om maar iets van de achterstand af te snoepen. Ook de diverse modderpassages in Otegem wisten Franck niet tegen te houden. De strijd om de tweede plaats werd gewonnen door Van Loy, vlak voor Kay.

Derde van het seizoen

De zege in Otegem betekende de derde overwinning van het seizoen voor de 25-jarige Franck. In september wist ze in Groot-Brittannië (Derby) en Tsjechië (Mlada Boleslav) al te winnen. Afgelopen weekend eindigde Franck als zesde op het BK.

Veldrit Otegem 2020

Uitslag vrouwen

1. Alicia Franck

2. Ellen Van Loy

3. Anna Kay

4. Christine Majerus

5. Manon Bakker

6. Marion Riberolle

