donderdag 8 februari 2024 om 13:39

Timothy Dupont bezorgt Tarteletto-Isorex zege in openingsrit Tour of Antalya

De eerste etappe van de Tour of Antalya is gewonnen door Timothy Dupont. De 36-jarige Belg bleek na 135 kilometer de snelste in de sprint, en schonk Tarteletto-Isorex zo zijn eerste zege van het seizoen.

Er staan deze week meerdere wielerwedstrijden op het programma. Zo begon vandaag in de toeristische havenstad Side de vijfde editie van de Tour of Antalya. De organisatie van deze 2.1-rittenkoers kan onder meer rekenen op de aanwezigheid van twee WorldTeams (Bahrain Victorious en Alpecin-Deceuninck) en de mannen van Tour de Tietema-Unibet. De deelnemers kregen vandaag een overwegend vlakke openingsrit van 135 kilometer voorgeschoteld, met start in Side en de finish in Antalya.

Luca Van Boven in vlucht van de dag

Een massasprint was een te verwachten scenario, maar vijf renners dachten daar anders over en trokken al vroeg in de etappe ten strijde. Het ging om de Belg Luca Van Boven (Bingoal WB), Fransman Thomas Lebas (Kinan Racing Team), Portugees José Sousa (Sabgal/Anicolor), Duitser Pirmin Eisenbarth (BIKE AID) en Nieuw-Zeelander Paul Wright (REMBE Pro Cycling Team Sauerland).

De voorsprong van deze vijf vluchters liep op een gegeven moment op tot om en nabij de twee minuten, maar dit leek toch zeker niet genoeg voor een stunt. Dit besef was er ook bij de vluchters en dus werd er richting de finish nog eens stevig doorgetrokken. Dit bleek funest voor de Fransman Lebas, die zijn medevluchters moest laten rijden. Van Boven, Sousa, Eisenbarth en Wright bleven over, maar ook zij bleken een vogel voor de spreekwoordelijke kat.

TDT-Unibet laat zich nog zien in finale

Op naar een sprint, toch? Sébastien Reichenbach en Owen Geleijn hoopten het feestje van de sprinters nog te verstieren en trokken hun aanvallende schoenen aan. De Zwitserse klimmer van Tudor en de Nederlandse allrounder van Tour de Tietema-Unibet wisten een aardige voorsprong te vergaren en het bijzonder lang uit te zingen in de spits van de koers. Reichenbach en Geleijn reden met nog vier kilometer te gaan nog altijd aan de leiding.

De sprintersploegen hadden echter goed getimed en raapten de twee vluchters nog op tijd op. In de sprint die volgde wist Timothy Dupont zijn wiel als eerste over de streep te drukken. De ervaren Belgische sprinter verwees zo twee Italianen naar de meest ondankbare ereplaatsen, met Giovanni Lonardi en Alberto Bruttomesso.