Alexys Brunel verkast van Groupama-FDJ naar UAE Emirates

UAE Emirates heeft de komst bekendgemaakt van Alexys Brunel. De 22-jarige Franse renner van Groupama-FDJ tekende een contract voor twee jaar bij het WorldTeam van ploegmanager Joxean Fernández, dat hem tot eind 2023 aan de ploeg bindt.

Brunel laat via zijn nieuwe ploeg weten uit te kijken naar zijn nieuwe avontuur. “Dit is een van de topploegen in het wielrennen en een echt uitdagend project. Het is een geweldige kans voor mij. Het zal een kantelpunt in mijn carrière zijn om bij een ploeg als deze te komen. Ik ben van plan om het beste van mezelf te geven.”

Volgens Fernández is de ontwikkeling van de Franse renner veelbelovend. “We hopen dat hij zich de komende jaren bij ons verder kan ontwikkelen, als renner en als persoon. We geloven dat hij een zeer belangrijke rol in de ploeg kan vervullen, vooral als het gaat om de klassieke koersen en natuurlijk in het tijdrijden, waar hij heeft laten zien dat hij tot grote dingen in staat is.”

“Het is een renner die de spil zal zijn in het succes van onze kopmannen, maar die ook zijn ruimte zal krijgen om te laten zien wat hij kan”, aldus de ploegmanager.

Parijs-Tours voor beloften

Brunel is aan zijn tweede volledige profseizoen bezig bij Groupama-FDJ. Bij de junioren werd de Franse renner Europees kampioen tijdrijden in 2016 en bij de beloften veroverde hij tweemaal op rij de Franse titel in de strijd tegen de klok. Ook won hij in 2019 Parijs-Tours voor U23-renners. In 2020 won hij een etappe in de Ster van Bessèges, waar hij derde werd in het klassement.