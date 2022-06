Alexys Brunel (23) levert contract bij UAE Emirates in en stopt

Alexys Brunel heeft op 23-jarige leeftijd een punt gezet achter zijn actieve wielerloopbaan. De Fransman heeft UAE Emirates gevraagd om zijn contract, dat tot eind 2023 doorliep, te beëindigen. “Het is tijd om een pagina om te slaan en mij te concentreren op nieuwe uitdagingen en ervaringen in het leven”, stelt Brunel.

“Ik wil iedereen bij UAE Emirates bedanken voor de kansen en de steun die ze me hebben gegeven. Het was een genoegen om deel uit te maken van dit geweldige team, maar het is nu tijd voor mij om een ​​nieuwe pagina om te slaan”, aldus Brunel, die afgelopen winter de overstap maakte van Groupama-FDJ (waar hij sinds 2019 prof was) naar het team van Tourwinnaar Tadej Pogačar. Hij won in 2020 een rit in de Ster van Bessèges en een jaar eerder Parijs-Tours U23.

Namens UAE Emirates deelt Mauro Gianetti zijn steun. “We geloven nog steeds dat Alexys een enorm potentieel heeft en we zagen daar al een glimp van in het eerste deel van dit seizoen, maar we hebben het over de mens en niet alleen over een wielrenner”, stelt de ploegbaas. “We accepteren zijn beslissing om zijn carrière als professionele wielrenner te stoppen volledig. We wensen Alexys het allerbeste bij zijn toekomstige plannen.”

Een week geleden liet ook de Deense wielrenster Pernille Mathiesen (24) weten per direct te stoppen. Zij verscheurde haar contract bij Cofidis omdat ze de motivatie en het plezier in het profwielrennen is kwijtgeraakt. Ook kaartte Mathiesen het probleem over mentale gezondheid aan.