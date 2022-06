Pernille Mathiesen (24) stopt vanwege mentale problemen en eetstoornis

Pernille Mathiesen stopt per direct met wielrennen. De 24-jarige renster heeft haar contract bij de vrouwenploeg van Cofidis ingeleverd, omdat ze de motivatie en het plezier in het profwielrennen is kwijtgeraakt. Ook kaart Mathiesen het probleem over mentale gezondheid aan.

In een uitgebreid bericht op Instagram maakt Mathiesen haar keuze kenbaar. Ze loopt naar eigen zeggen al langer met motivatieproblemen. “Ik had de hoop dat het maar even duurde en dat het plezier zou terugkomen, maar dat is niet het geval. Ik had ook problemen met mijn mentale gezondheid en kampte met een eetstoornis, vanwege de immense focus op de lichaamssamenstelling die er is in de topsport”, schrijft ze.

“Het is een heel moeilijke beslissing. Ik ben zes jaar prof geweest bij mijn droomploegen, namelijk Virtu, Team Sunweb, Jumbo-Visma en Cofidis”, geeft Mathiesen aan. Haar enige zege behaalde ze in 2016 in de Tsjechische koers Gracia Orlova, waar ze de vierde rit won. Ook werd ze in 2019 derde in de Madrid Challenge. “Ik ben trots op mijn prestaties, mijn resultaten en heel trots op dit besluit om mij te focussen op mijn algehele gezondheid.”

“Ik wil Cofidis bedanken voor hun begrijp en hulp in deze situatie. Ik heb in september een tweejarig contract getekend bij de ploeg, en dat ik nu dat contract verbreek, is niet makkelijk”, aldus Mathiesen. “Het is nu tijd om geluk te vinden in andere dingen in het leven. Want niets is het waard om niet blij te zijn.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Pernille Mathiesen (@pernillemathiesen_)