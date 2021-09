Alexis Vuillermoz hervat training na revalidatie van enkele maanden

Alexis Vuillermoz zal binnenkort weer zijn rentree maken in het wielerpeloton. De Fransman van TotalEnergies moest de afgelopen maanden herstellen van een bekkenbreuk, opgelopen bij een valpartij in de Ronde van Zwitserland.

De 33-jarige renner van TotalEnergies kwam midden juni zwaar ten val tijdens de klimtijdrit van de Ronde van Zwitserland en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar constateerden de artsen een bekkenbreuk. Vuillermoz moest zo’n drie maanden revalideren en kon een kruis maken over de Tour de France en enkele najaarswedstrijden, maar nu is er weer licht aan het einde van de tunnel.

Vuillermoz heeft op social media een kiekje gedeeld, waarop te zien is dat hij samen met zijn trainer en twee collega-fietsers aan het trainen is. De Fransman zal op zaterdag 2 oktober weer een rugnummer opspelden: Vuillermoz doet dan mee aan de Giro dell’Emilia.

Vuillermoz – in het verleden actief voor AG2R La Mondiale – is bezig aan zijn eerste seizoen voor TotalEnergies. De klimmer hoeft zich overigens geen zorgen te maken over zijn toekomst, aangezien hij nog een doorlopend contract heeft tot eind 2022.

Remise en route avec le coach Yvan en vue de la reprise samedi 2 octobre à l’occasion du Giro D’Emilia! 🇮🇹🍝👀👌 pic.twitter.com/20ZSVSH6UJ — Alexis Vuillermoz (@A_Vuillermoz) September 23, 2021