Alexis Renard moet seizoen vroegtijdig beëindigen na hartritmestoornissen

Het wielerseizoen van Alexis Renard is voorbij. De 23-jarige Franse renner van Cofidis kampt met hartritmestoornissen en laat zich in augustus opereren. Naar verwachting keert hij begin volgend seizoen terug in competitie.

Renard was dit seizoen goed voor vier top 10-finishes in etappes van de Saudi Tour, de Tour du Var, het Circuit Sarthe en de Vierdaagse van Duinkerke. Daarnaast was hij tiende in het algemeen klassement van de Saudi Tour. Zijn laatste koers reed hij afgelopen maand; in de wegrit van het Frans nationaal kampioenschap kwam hij als tachtigste over de finish. Voorlopig staat de Franse renner buiten strijd.

Hartritmestoornissen houden hem voorlopig uit de koers. “Tijdens een inspanning heb ik net als iedereen een hartslag die stijgt. Maar als ik stop met fietsen, is de intensiteit hetzelfde”, legt hij uit op de website van zijn ploeg. De renner zou aanvankelijk in oktober worden geopereerd, maar hij heeft samen met de ploeg besloten om dat te vervroegen naar 3 augustus. Daarna moet hij een antistollingskuur van drie maanden volgen.

“Het is natuurlijk geen makkelijke fase om mentaal door te komen, vooral omdat ik pas in februari volgend jaar weer kan koersen. Maar ik voel dat het team achter me staat en deze steun is zeer waardevol voor me”, aldus Renard.