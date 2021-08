Alexis Gougeard verruilt AG2R Citroën voor B&B Hotels p/b KTM

Alexis Gougeard verlaat na acht seizoenen AG2R Citroën voor een nieuw avontuur bij B&B Hotels p/b KTM. De 28-jarige hardrijder tekent voor twee seizoenen bij de ploeg van manager Jérôme Pineau.

Gougeard was op zoek naar een nieuwe omgeving. “Mijn doel is om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen voor mijn nieuwe ploeg, aangezien ik me op fysiek vlak nog nooit zo sterk heb gevoeld. Ik zou ontzettend graag een Touretappe winnen, maar mijn absolute droom blijft Parijs-Roubaix. Dat is de klassieker die het beste bij me past en ik zit er al jaren mee in mijn hoofd.”

De Fransman staat te boek als een aanvaller pur sang en hoopt straks ook namens zijn nieuwe werkgever attractief te koersen. “Maar ik wil in de toekomst ook graag uitgroeien tot een renner die kan wachten tot de finale. Het doel is om in de zwaardere koersen te overleven met de betere renners. Een dergelijke switch heeft tijd nodig, ook op mentaal vlak. Ik heb vaak een gebrek aan zelfvertrouwen en heb dan ook behoefte aan steun. Dat zal ik bij mijn nieuwe ploeg zeker krijgen.”

Opbloeien

Ex-renner Jérôme Pineau, die als teammanager de sportieve lijnen uitzet, is in zijn nopjes. “Alexis was bij de jeugd een ontzettend groot talent en hij heeft een enorme motor. We probeerden hem twee jaar geleden al eens vast te leggen, omdat ik ervan overtuigd ben dat hij uit die sleur van de WorldTour moet komen. Hij is al een paar jaar op zoek naar zichzelf en we hopen dat hij bij ons weer zal opbloeien.”

“Alexis heeft alle eigenschappen om te schitteren. Hij is enthousiast, aanvallend ingesteld, durft risico’s te nemen en kan op allerlei terreinen schitteren. Hij past kortom perfect binnen onze ploeg en zal in 2022 een van onze leiders worden”, aldus Pineau. Gougeard won in zijn carriere al een etappe in de Vuelta a España, de Tour de l’Eurométropole, Ronde van de Sarthe, tweemaal de Classic Loire Atlantique, La Polynormande en twee keer de Boucles de l’Aulne.