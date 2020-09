Alexey Lutsenko: “Vinokourov zei dat ik kans had vanuit de ontsnapping” donderdag 3 september 2020 om 17:48

Alexey Lutsenko is op advies van ploegbaas Alexander Vinokourov meegesprongen in de aanval tijdens de zesde etappe van de Tour de France. En met succes, want de Kazachstaanse kampioen van Astana won de rit naar Mont Aigoual. “Voor de etappe zei Vinokourov dat ik genoeg tijd verloren had om kans te maken vanuit de ontsnapping”, vertelt Lutsenko na afloop.

“Deze overwinning is heel belangrijk voor mij”, aldus de ritwinnaar. “Dit is de Tour de France, de belangrijkste wedstrijd ter wereld. Daarom ben ik heel blij. Ik heb erg hard gewerkt om deze zege te behalen en dat werk betaalt zich nu uit.”

“Omdat ik genoeg tijd had verloren de vorige etappes, had ik kans vanuit de ontsnapping”, zegt Lutsenko over het advies van ‘Vino’. Zijn aanval op de Col de la Lusette was genoeg om zijn medevluchters te lossen. “Ik moest het beste in mij naar boven halen op de slotklim om te winnen. Ik ben nooit gelost, maar ik hield een stevig tempo vast.”

Lutsenko wist waar hij de beslissende aanval moest plaatsen. “De mannen in de ploegwagen vertelden mij via de radio dat er twee heel zware kilometers zaten in het laatste deel van de beklimming. Daarom koos ik voor mijn eigen tempo en gaf ik alles op dat steile stuk om een gat te slaan. Dat bleek genoeg voor de zege”, vertelde hij.