Alexey Lutsenko koerst nog drie jaar voor Astana

Alexey Lutsenko heeft zijn verjaardag gevierd met een contractverlenging bij Astana-Premier Tech. De Kazachstaanse ploeg, dat in het persbericht co-sponsor Premier Tech al niet meer noemt, kan door de nieuwe verbintenis ook de komende drie seizoenen beschikken over de allrounder. Lutsenko ligt namelijk tot eind 2024 vast.

Lutsenko is momenteel bezig aan zijn negende seizoen bij Astana, nadat hij er in 2013 zijn profdebuut maakte. “Ik ben heel blij dat ik kan blijven. De laatste jaren ben ik een kopman geworden en dat is een grote verantwoordelijkheid en stimulans om beter te worden. Ik blijft streven naar nieuwe doelen en elke keer wil ik mijn kopmanschap bevestigen met nieuwe overwinningen”, geeft hij aan.

“Dit jaar heb ik een grote stap gemaakt in het rijden van klassementen, in rittenkoersen van een week zoals het Critérium du Dauphiné (waar hij tweede werd, red.) en in grote rondes. Mijn zevende plaats in de Tour de France motiveert mij om op die manier verder te gaan”, is Lutsenko ambitieus. “Ik ga niet alleen voor de top-10, maar ook voor het podium.”

Vinokourov: “Astana heeft een kopman als Lutsenko nodig”

Alexander Vinokourov, die zich na veel gedoe weer Sports Team Principal mag noemen bij Astana, is uiteraard tevreden met de contractverlenging. “Alexey is een echte leider. Hij wint niet alleen, maar hij kan de ploeg ook aanjagen en aanvoeren in de grootste wedstrijden. Voor het eerst in zestien jaar stond een Kazach bij de beste tien in de Tour. Nu breken zijn hoogtijdagen aan als prof en ik ben blij dat we samen verdergaan. Onze ploeg heeft een kopman als Alexey nodig”, aldus Vino.