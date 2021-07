Lutsenko beperkt schade op Ventoux: “Wilde zo lang mogelijk bij Pogacar blijven”

Alexey Lutsenko heeft in de Touretappe over de Mont Ventoux de schade beperkt weten te houden op gele trui Tadej Pogačar. De kopman van Astana-Premier Tech moest op de laatste klim van de Ventoux lossen, waarna hij achttien seconden na de groep-Pogačar over de streep kwam. “Ik ben blij met mijn prestatie”, vertelt Lutsenko.

“Het was een enorm zware etappe”, aldus de sterke Kazach. “Vanwege mijn positie in het algemeen klassement probeerde ik zo lang mogelijk in het wiel van Tadej Pogačar te blijven. Ik wilde geen tijd verliezen in het klassement, en dat is best goed gelukt.”

“Op de top van de tweede beklimming van de Mont Ventoux kwam ik samen te zitten met Wilco Kelderman. Vanaf daar gingen we vol gas in de achtervolging. Ik ben blij met mijn achtste plek in de etappe en dat ik een plek kon opschuiven in het klassement”, vertelt Lutsenko, die nu zevende is (op 6.30 minuut van Pogačar, red.) vanwege het tijdverlies van Enric Mas.

Het verschil tussen Lutsenko en nummer twee Rigoberto Urán is 1.12 minuut. Toch wil Lutsenko nog niet te vroeg juichen. “De Tour de France is nog lang en er komen nog een paar tricky en zware etappes aan, maar ik ben tot nu toe blij met mijn prestatie”, geeft hij aan.