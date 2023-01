Alexandra Manly sprint naar ritzege in Tour Down Under, Nina Buijsman derde

Alexandra Manly heeft de tweede etappe van de Tour Down Under voor vrouwen gewonnen. De Australische van Jayco AlUla was in de straten van Uraidla de snelste van een stevig uitgedund peloton. Haar ploeggenote Georgia Williams werd tweede, Nina Buijsman (Human Powered Health) sprintte naar plek drie. Manly is ook de nieuwe klassementsleidster.

De 90 kilometer lange etappe van Birdwood naar Uraidla begon relatief vlak. In de finale moesten de rensters echter Mount Lofty (6,1 km aan 3,2%) beklimmen. Tot daar gebeurde er relatief weinig, maar op de klim ontplofte de koers. Nadat klassementsleidster Daria Pikulik (Human Powered Health) moest passen, zagen we van voren een aanval van Amanda Spratt. De renster van Trek-Segafredo kwam met een flinke voorsprong als eerste over de top.

Sprint van een uitgedunde groep

Vanaf daar was het nog iets meer dan tien kilometer naar de finish. Met nog drie kilometer te gaan had Spratt nog altijd een gat van vijftien op de groep achter haar, die bestond uit zo’n vijftien rensters. Dat bleek echter niet genoeg. Met nog vijfhonderd meter te gaan werd de Australische -vooral door het werk van Jayco AlUla – weer ingerekend. Een sprint zou de beslissing brengen.

Manly kwam op kop door de laatste bocht en begon zo als eerste aan de laatste 250 meter. Daarin wist niemand haar meer te passeren. Williams werd tweede, Buijsman eindigde op de derde plaats. Door haar zege sloeg Manly een dubbelslag. De 26-jarige renster nam namelijk ook de leiderstrui over van Pikulik. Ze heeft nu een voorsprong van acht seconden op Williams en Grace Brown.

Dinsdag volgt de laatste etappe van de Tour Down Under voor vrouwen. De 93,2 kilometer lange slotrit van Adelaide naar Campbelltown kent een pittige finale, met Corkscrew Road (2,4 km aan 9,1%) als scherprechter.