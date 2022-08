Alexander Kristoff wint sprint in Deutschland Tour na attractieve finale, Bettiol nieuwe leider

Alexander Kristoff heeft de tweede etappe van de Deutschland Tour gewonnen. De renner van Intermarché-Wanty-Gobert was de beste na een attractieve finale. Florian Sénéchal en Alberto Bettiol mochten mee op het podium. Bettiol is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De tweede etappe van de Deutschland Tour vertrok op vrijdagmiddag in Meiningen. De renners moesten lange etappe rijden van 200,7 kilometer in totaal. De finish lag in Marburg, dat redelijk centraal in Duitsland ligt en ongeveer 80.000 inwoners kent.

Na een goede 20 kilometer koers kregen we een succesvolle ontsnapping. Quentin Jauregui (B&B-Hotels KTM), Bryon Munton (Dauner Akkon) en Jan Hugger (Lotto-Kern Haus). Abram Stockman had de slag gemist, maar de Belg van Saris Rouvy Sauerland slaagde er nog in om het gat naar de drie leiders te dichten. We kregen met andere woorden een vlucht van de dag dat uit vier renners bestond.

Bernal op kop

In de eerste heuvelachtige rit van de Duitse etappekoers kregen de vluchters weinig voorsprong. Met nog 100 kilometer op de teller hadden de vier leiders een drietal minuten voorsprong. Een van de renners die ervoor zorgde dat de vluchters binnen handbereik bleven: Egan Bernal. De Colombiaan van INEOS Grenadiers is bezig aan zijn tweede etappekoers sinds zijn zware val begin dit jaar.

Lange tijd hielden de vluchters hun voorsprong vast. Bij de tweede beklimming van de dag verloren ze echter zeer veel van hun pluimen. De Amöneburg was slechts 1,5 kilometer lang, maar met 9,3% gemiddeld stijgingspercentage bijzonder stevig. Aan de top hadden de drie leiders, Jauregui moest ondertussen de rol lossen, nog 30 seconden over.

UAE Emirates doet koers ontploffen

Met ook nog de Hasenkopf (2 km aan 6,4%) en de Neuhofe (1,1 km aan 4,7%) was de finale gemaakt voor aanvallers. Op 40 kilometer van de streep kwam er een grote gezamenlijke aanval, opgezet door Mikkel Bjerg. Onder meer klassementsleider Filippo Ganna, Bauke Mollema, Mick van Dijke, Adam Yates, Romain Bardet en Mauri Vansevenant schoven mee. De grote afwezigen? De mannen van BORA-hansgrohe, die nota bene in eigen land koersen.

BORA-hansgrohe moest het niet alleen doen, ook Bahrain Victorious had de slag gemist. Het gat was nooit meer dan een halve minuut, maar ze moesten wel alle zeilen bijzetten. Pello Bilbao was de renner die, met nog 30 kilometer op de teller, het gat dichtte. UAE Emirates had duidelijk grote plannen. Alessandro Covi was namelijk de volgende die het hazenpad koos. De Italiaan kreeg Ben Healy en Stan Van Tricht in zijn spoor.

EF Education-EasyPost brengt alles samen

Het was echter niet de beslissende aanval. Enkele kilometers later reed er een grote groep weg met onder anderen Bjerg, Vansevenant, Lilian Calmejane, Gijs Leemreize en Tosh Van der Sande, maar ook zij hadden geen succes. Vervolgens kwam er weer controle in de koers. De mannen van EF Education-EasyPost namen het initiatief in het peloton. Dankzij hun tempo, gingen de renners met een grote groep naar Marburg.

Er waren nog een hoop aanvallen in de laatste kilometers, met een sterke Tony Gallopin als blikvanger. De Fransman haalde het niet, een sprint moest beslissen wie de handen in de lucht kon steken. Het was Alexander Kristoff die de sprint als eerste aanging. Florian Sénéchal kwam aardig in de buurt, maar Kristoff hield sterk stand. Sénéchal werd tweede, Bettiol kwam als derde over de streep.

Dankzij die derde plaats en boniseconden onderweg grijpt Bettiol de leiding in het algemeen klassement. De Italiaan staat echter in dezelfde tijd als Kristoff en Ganna. Bauke Mollema en Mick van Dijke volgen op respectievelijk twee en vijf seconden.