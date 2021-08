Alexander Kristoff verslaat Phil Bauhaus in tweede rit Deutschland Tour

Alexander Kristoff heeft de tweede etappe van de Deutschland Tour 2021 gewonnen. Na ruim 180 kilometer was de Noorse kopman van UAE Emirates in regenachtige omstandigheden de snelste in Ilmenau. Kristoff klopte Phil Bauhaus na een knappe jump, Pascal Ackermann eindigde als derde.

Op de eerste klim van de dag was de kopgroep van de dag al weggereden. Marc Soler (Movistar), Francisco Galvan (Equipo Kern Pharma), Kyle Murphy (Rally), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) en Jannis Peter (Duitse selectie) trokken ten aanval en reden een voorsprong van bijna drie minuten bij elkaar. Overigens was het Murphy die de meeste bergpunten meepakte op de Kyffhäuser. In het peloton was er nog een valpartij, waarbij onder meer Rémi Cavagna, Ben O’Connor en André Greipel betrokken waren.

De regenachtige omstandigheden maakten het er niet makkelijker op voor de renners. In de laatste zestig kilometer lagen de nodige heuvels en het was op een van die klimmetjes waarop P&S Metalltechnik het peloton uit elkaar reed. Dat was de inleiding van een aanval van Immanuel Stark. Hij ging in zijn eentje achter de solerende Louis Vervaeke aan, want de Belg had zijn medevluchters ruim 40 kilometer voor de meet achtergelaten.

Vervaeke houdt geen stand

Stark belandde, helaas voor hem, in een chasse patate. Vervaeke pakte namelijk ruim een minuut op zijn enige achtervolger, die vervolgens weer werd opgeslokt door het peloton. Een sterke Vervaeke begon met anderhalve minuut voorsprong aan de laatste twintig kilometer. Daarin lagen onder meer de Unterpörlitz (900 meter aan 5,9%) en enkele ongecategoriseerde heuveltjes. Het was vooral Bahrain Victorious dat de achtervolging leidde daarachter.

Mede door het werk van de ploeg van Phil Bauhaus werd Vervaeke zeven kilometer voor de meet gegrepen. Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert) wist vervolgens drie bonificatieseconden te pakken op een laatste heuveltje, maar hij kwam niet los van het uitgedunde peloton. Het draaide na een bochtige finale uit op een massasprint. Bauhaus ging de oplopende sprint als eerste aan, maar de thuisrijder werd in extremis nog gepasseerd door Alexander Kristoff.