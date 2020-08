Alexander Kristoff verovert het geel: “Droom die uitkomt” zaterdag 29 augustus 2020 om 18:23

Alexander Kristoff werd al eens Europees kampioen, won al eens de Ronde van Vlaanderen en Milaan-San Remo, maar een gele trui ontbrak nog in zijn kledingkast. Tot vandaag. De Noor won in Nice de eerste etappe en mag morgen in het geel vertrekken. “Het is een droom die uitkomt.”

“Dit is zeer speciaal”, gaat hij verder in het flashinterview. “Ik heb altijd van die gele trui gedroomd. We hadden ons geen betere start kunnen wensen met onze klimmersploeg (UAE Emirates heeft Formolo, Aru en Pogacar mee naar de Tour de France, red.). Dit is een geweldig gevoel.”

In de eindsprint moest Kristoff het helemaal zelf doen. “Ik vond gelukkig het goede wiel. Ik zat eerst bij Sagan, maar zijn wiel verloor ik. Daarna zag ik Bol vertrekken. Hij startte vroeg en gelukkig had ik nog genoeg snelheid om hem te remonteren.”

De overwinning van de Noor mag toch wel een kleine verrassing heten. Kristoff had nog niet veel van zichzelf laten zien. “Mijn aanloop was niet goed, nee. Ik ben zelfs op het EK nog gevallen. Maar dit betekent heel veel voor mijn carrière.”