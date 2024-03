zondag 10 maart 2024 om 16:35

Alexander Kristoff tweede in slotrit Tirreno: “Misschien ging ik iets te vroeg aan”

Alexander Kristoff sprintte op de slotdag van Tirreno-Adriatico naar een tweede plaats. De Noor hoefde enkel Jonathan Milan voor te laten in San Benedetto del Tronto. “Misschien ging ik iets te vroeg aan”, zei de 36-jarige renner na afloop tegen Cycling Pro Net.

“Ik zat in het wiel van Jonathan Milan, maar net toen we aan wilden gaan, kwam ik wat in de wind. Ik dacht: ik kan nu beter aangaan dan hier in de wind zitten”, aldus Kristoff, die voor de tweede keer dit jaar een tweede plaats pakte. Eind januari was hij ook al runner-up in de Trofeo Palma op Mallorca.

Uno-X Mobility begon aan kop aan de slotkilometer, waar we nog een late uitval zagen van Kristoffs ploeggenoot Søren Wærenskjold. “Met wat minder tegenwind had dat misschien kunnen lukken…”, zei Kristoff. “We zaten wat teveel van voren, het was nog een lange laatste rechte lijn. Daarom liet ik hem gaan. Het was daarna wat chaos.”