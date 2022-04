Alexander Kristoff: “Het seizoen is nu al geslaagd voor ons”

Na de winst van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem deed Alexander Kristoff zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux woensdag nog maar eens een vette zege cadeau door de Scheldeprijs te winnen. Het seizoen is nu al geslaagd voor zijn team, vindt de Noor.

“We zijn bezig aan een geweldig seizoen”, vertelt hij na afloop. “Wat er nog gaat gebeuren, ik denk dat we heel blij kunnen zijn met dit jaar. Ook voor mezelf is dit een heel mooie zege, omdat ik me geen zege kan herinneren waarin ik ook solo aankwam.”

Dat klopt: bij geen van de profzeges die de Noor boekte, kwam hij solo aan. De race vandaag vroeg er wel om volgens Kristoff: “Het was super zwaar met BORA-hansgrohe en Alpecin-Fenix die continu de aanval kozen. Na de kasseien in het laatste rondje vond ik dat ik het zelf maar eens moest proberen. Niemand volgde, dus heb ik alles gegeven wat er in me zat. Het was ongelooflijk afzien.”

“Ik voelde me de hele dag al goed. Normaal ben ik een slow starter”, lacht hij. “Maar vandaag was ik klaar vanaf het begin. Daarom zat ik ook al meteen mee samen met Gerben (Thijssen, red.). Het is jammer dat hij uit de groep viel, waardoor ik het alleen moest doen uiteindelijk.”