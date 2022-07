Alexander Kristoff 4e op zijn verjaardag: “Hierop kunnen we voortbouwen”

Alexander Kristoff trakteerde zichzelf op zijn 35e verjaardag met een korte uitslag in de Tour de France. In Calais kwam de Noor van Intermarché-Wanty-Gobert als vierde over de streep, in de sprint van het peloton achter de late aanvaller Wout van Aert.

Kristoff was na afloop te spreken over het werk van zijn ploeggenoten. “De ploeg deed het heel goed. Andrea Pasqualon en Sven Erik Bystrøm waren bij me. In de laatste kilometer hadden we een goede lead-out, maar het was natuurlijk wel voor de tweede plaats. Misschien was ik een beetje te gretig. Maar als ik wat langer had gewacht, was iemand anders eerder aangegaan en was ik kansloos geweest.”

De Noor wilde op de beste positie aan zijn eindsprint beginnen, maar moest uiteindelijk Jasper Philipsen en ook Christophe Laporte nog voorlaten in de uitslag. “Ik probeerde Jasper wat in te sluiten. Maar als ik harder was geweest, was hij misschien gevallen en was ik gediskwalificeerd geweest. Ik moest hem voorbijlaten omdat hij sneller was. We hebben het goed gedaan en we kunnen hierop voortbouwen.”

“In de volgende sprints zijn de snellere jongens zoals Jasper misschien wat vermoeider en zijn mijn kansen weer wat groter”, zei Kristoff tot slot.